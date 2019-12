Damian Kordas zmaga się z cukrzycą. Choroba zniszczyła jego dzieciństwo

Damian Kordas od dziecka choruje na cukrzycę. W ostatnim wywiadzie przyznał, że przez chorobę miał popsute dzieciństwo. Lekarze też mocno zwlekali z diagnozą. Dowiedział się też, jakich zawodów nie może wykonywać.

- Byłem na wakacjach u babci i od jakiegoś czasu źle się czułem. Ciągle spałem, bolały mnie nogi, nigdzie nie chciałem wychodzić. Pojechaliśmy do szpitala w małej miejscowości koło Żar. Tam nikt nie umiał postawić żadnej diagnozy. Pamiętam, że pielęgniarki pozwoliły mi na jedzenie chipsów, a zakazały mi sięgania po pestki słonecznika. Jakaś totalna bzdura! Gdy rodzice zobaczyli, co tam się dzieje, zabrali mnie do szpitala we Wrocławiu. Jak się okazało, byłem już wtedy w stanie przedśpiączkowym - wyznał w wywiadzie dla portalu plejada.pl.