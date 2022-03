Damian Michałowski gości Ukrainki. Pokazał, co przygotowały dla domowników

Tak relacjonował pierwsze chwile Gali i Leny w swoim domu, do którego trafiły po kilkudniowej ucieczce: "Gdy weszły do ciepłego pokoju z czystą pościelą poleciały łzy. To są małe gest, które mają ogromne znaczenie" - napisał na Instagramie gospodarz porannego programu TVN, który poza przyjęciem Ukrainek wciąż wspiera także inne formy pomocy obywatelom tego kraju trafiającym do Polski.