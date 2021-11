Damiano David w wyzywającej stylizacji na gali MTV. Trudno oderwać wzrok

Mało kto, jak gwiazdy rocka, wiedzą, jak istotny jest imidż i ile zależy właśnie od scenicznego wizerunku, jeśli chodzi o sukces. Szczególnie, kiedy jest się wschodzącą gwiazdą rocka. Maneskin, objawienie ostatniego konkursu Eurowizji doskonale zdają sobie sprawę, że talent to jedno, ale autoprezentacja to drugie. I to właśnie klucz do międzynarodowej sławy.