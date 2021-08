Damięcki w slipach, szpilkach i z dzieckiem na rękach. Posypały się komentarze

Jak się okazuje, wysokie obcasy są elementem kostiumu. Wszystko wskazuje na to, że w teledysku Mateusz Damięcki wcielił się w postać drag queen. Swoim postem aktor chciał wyrazić wsparcie dla osób LGBT+, które spotykają się z nietolerancją i brakiem akceptacji. "Synku, tolerancja to za mało. Wystarczy miłość. A już jutro zobaczysz co tatuś nawywijał" - napisał.