Damien Rice European Tour 2023. Po raz pierwszy w Polsce!

Jego pierwszy singiel, "The Blower's Daughter", stał się hitem Top 20, gdy pojawił się jesienią 2001 roku, a Rice wydał swój debiutancki album "O" na początku następnego roku. Album szybko rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii, trafiając do pierwszej dziesiątki na brytyjskich listach przebojów i zdobywając status czterokrotnej platyny. W 2003 roku Rice wyruszył do Stanów Zjednoczonych, gdzie oprócz europejskich fanów zyskał także oddaną grupę amerykańskich.