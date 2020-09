Nie będzie już Bondem. Wiadomo, kto go zastąpi

"Nie czas umierać" to 25. już część przygód Jamesa Bonda. Jeszcze w grudniu 2019 r. zapowiadano, że film trafi do polskich kin 7 kwietnia 2020 r. Niestety, na początku marca producenci filmu, Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, ogłosili, że światowa premiera zostanie opóźniona o pół roku. Powodem miała być epidemia koronawirusa. Dziś wiadomo, że film trafi do kin w Polsce 20 listopada 2020 r. (na świecie 11 listopada).