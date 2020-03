Daniel Dae Kim zakażony koronawirusem. Ma ważny apel do fanów

Daniel Dae Kim zauważył, że może być chory, gdy leciał z Nowego Jorku do domu na Hawajach kilka dni temu. Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono zdjęcia do serialu "New Amsterdam", w którym gra. Podczas lądowania na lotnisku w Honolulu poczuł drapanie w gardle. Wówczas był pewien, że to co najwyżej przeziębienie. Na wszelki wypadek poddał się dobrowolnej kwarantannie i nie wychodził z domu.