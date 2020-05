Zdradzał swoje partnerki. Jego matka nigdy nie mu tego nie wybaczyła

- Mama zawsze stawała po stronie moich kobiet, które często się na mnie skarżyły. Nawet jeśli to były kobiety, które czasem zasługiwały na ofuknięcie przez teściową. Wybaczała im, że mnie krzywdziły, ale nigdy nie wybaczała mi tego, że je krzywdzę - powiedział.

Aktor dodał, że mama zawsze go wspierała, ale ojciec był znacznie surowszy.

- Ojciec był trudny dla siebie i innych. Bardzo uczciwy, ale szalenie niekonsekwentny. Dosyć często apodyktyczny. To źle wpływało na jego pracę i sukcesy zawodowe, był dziennikarzem, publicystą. Poza tym był dobrym, pomocnym człowiekiem, ale był bardzo, bardzo trudny Wiedziałem, że dużo genów po nim odziedziczyłem, wiec bardzo się pilnowałem, żeby się nie zapędzić - wyznał.

- Wydaje mi się, że dla dobra Polski nie chciałbym legitymizować tych wyborów swoją obecnością, ale jeszcze daje sobie do ostatniej chwili czas, bo nie mam co do tego pewności - przyznał.