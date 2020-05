Daniel Olbrychski zarapował o Morawieckim, Dudzie i Kaczyńskim

"W naszym kraju od lat wielu rządzi trójka muszkieterów / i jak tamci od Dumasa, też coś znaczą w naszych czasach / każdy, by pamiętać o nim, ma bojowy pseudonim / głowa rządu Mateuszek, wszyscy wiemy, to kłamczuszek / głowa państwa tylko jedna, to prezesa marioneta / i na koniec taki marny szkodnik, niewyobrażalny, wali jak w bokserski worek w Polskę, śmieszny dyktatorek / to nie wirus, nie zaraza, to jest zło, co nas poraża / już nie Breżniew ani Putin, tylko ludek ciemny, głupi / trzeba już się brać do dzieła, by nam znowu nie zginęła" – zarapował Olbrychski.