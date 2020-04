Daniel Radcliffe poddał się kwarantannie. Znalazł zabawny sposób na zabicie czasu

Daniel Radcliffe już na początku marca był podejrzewany przez brytyjskie tabloidy o chorobę COVID-19. Okazało się, że były to wyłącznie niesprawdzone plotki. Jednak w teatrze, na którego deskach ostatnio grał, jeden z pracowników został zarażony koronawirusem. Dlatego dla bezpieczeństwa aktor zaszył się w domu.

Jak okazało się w wywiadzie telewizyjnym w programie "The Late Show with Stephen Colbert", Radcliffe'a w kwarantannie nie opuszczał dobry humor. Gwiazda "Harry'ego Pottera" znalazła sobie zajmujące zajęcie - tworzenie budowli z klocków LEGO. I to nie byle jakich.