Daniel Yastremski był pierwszym chłopakiem Roksany Węgiel. Przez lata nieźle się zmienił. Ale przystojniak!

Choć polskie media z oczywistych powodów nie rozpisują się już o Danielu Yastremskim, białoruski wokalista wcale nie zniknął z show biznesu. Wszystko wskazuje na to, że 20-latek wciąż rozwija karierę w branży muzycznej, a pod koniec stycznia ubiegłego roku wydał nowy singiel zatytułowany "Gamble for a feeling". Yastremski prowadzi profil na Instagramie, który śledzi ponad 50 tys. użytkowników. Były chłopak Roxie obecnie stosunkowo rzadko zamieszcza w sieci kolejne wpisy - ostatni post na jego profilu pochodzi z lipca ubiegłego roku. Na opublikowanych do tej pory przez wokalistę zdjęciach widać, że ten przez lata zmienił się nie do poznania.