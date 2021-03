Holecka w rankingu "Wprostu". Przypomnieli skandaliczne pytanie do Dudy

Holecka znalazła się w rankingu, gdyż prowadzone przez nią "Wiadomości" są oglądane codziennie przez prawie 2,5 mln widzów. I to właśnie ona "dba, żeby żaden z oglądających nie zwątpił w słuszność kierunku obranego przez władzę".

"Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? – to pytanie zadane przez Danutę Holecką Andrzejowi Dudzie na zakończenie kampanii wyborczej w 2020 r., najlepiej oddaje zmiany, jakie zaszły w telewizji publicznej pod rządzami Zjednoczonej Prawicy. Danuta Holecka jest jedną z najważniejszych twarzy tych zmian" – pisał "Wprost" w uzasadnieniu umieszczenia Holeckiej w rankingu.