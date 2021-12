Danzel zaprasza na sylwestra. Pamiętacie go? Teraz to "pan w średnim wieku"

Danzel zaistniał w 2004 r., gdy ukazał się jego singiel "Pump It Up!". Utwór natychmiast stał się hitem, również w Polsce. Belgijski artysta postanowił kuć żelazo póki gorące. Wystąpił na Eurowizji, nagrał album. Ale żadna piosenka, którą śpiewał, nie przebiła dyskotekowego hitu. O Danzelu jednak nie zapomniano. Artysta co jakiś czas występuje w Polsce - a to na festiwalach, a to w programach rozrywkowych.