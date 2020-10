Ich miłość przerwała śmierć. Dariusz Gnatowski był z żoną przez 30 lat

Takie związki w show-biznesie to prawdziwa rzadkość. 30 lat razem bez skandali? Okazuje się, że jednak można. Dowodem na to byli Dariusz i Anna Gnatowscy. Ich małżeństwo przerwała dopiero śmierć aktora. Wcielający się w Arnolda Boczka w serialu "Świat według Kiepskich" Gnatowski zmarł 20 października w jednym z krakowskich szpitali . Miał 59 lat. Przyczyną zgonu była niewydolność oddechowa. Gwiazdor chorował także na cukrzycę.

Żona Anna wspierała go na co dzień w walce z chorobą. Para pobrała się w 1990 roku. Długo mieszkali w centrum Krakowa, by kilkanaście lat temu przenieść się pod miasto. Tam znaleźli upragniony spokój.