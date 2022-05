Dave Chappelle został zaatakowany na scenie. Napastnik miał broń

Chappelle w trakcie zajścia nie stracił rezonu i gdy ochroniarze zajęli się napastnikiem, on wrócił do opowiadania dowcipów. - To był transseksualny mężczyzna - powiedział do publiki gwiazdor, który rok temu wywołał skandal w środowisku trans, gdy Netflix opublikował jego program "The Closer". Pod siedzibą giganta streamingowego osoby i aktywiści LGBTQ organizowali wtedy protesty, zarzucając Chappelle’owi "transfobię" i szerzenie "mowy nienawiści".