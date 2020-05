David Greenfield nie żyje. Legendarny muzyk miał koronawirusa

Dave Greenfield grał na keyboardzie od końca lat 60. W 1975 r. dołączył do The Stranglers i współtworzył debiutancki album grupy "Rattus Norvegicus" (1977), który okrył się platyną. Greenfield udzielał się także jako tekściarz, wokalista i kompozytor. To on napisał największy przebój grupy – "Golden Brown" (1981), który został początkowo zignorowany przez pozostałych członków zespołu.