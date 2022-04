David Guetta ma 54 lata. Pokazał się bez koszulki. Będziecie w szoku

David Guetta to człowiek sukcesu. Podczas swojej długiej kariery sprzedał ponad 50 milionów płyt. Wielokrotnie wybierano go najlepszym DJ-em świata. Wylansował całą masę hitów jak "When Love Takes Over" czy "Sexy Bitch". Prywatnie doczekał się dwójki dzieci: Tima Elvisa Erica (ur. 2004) oraz Angie (ur. 2007). To właśnie ze swoją córką został ostatnio przyłapany przez paparazzi, jak wypoczywał na plaży w Miami.