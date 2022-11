Dawid Narożny o byłej żonie: "nawet się nie witamy"

Przez siedem lat Narożni tworzyli zgrany duet zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Rozgłos przyniósł im występ w programie "Must be the music", rodzinne szczęście zaś narodziny córki Gabrysi. Latem 2019 roku gruchnęła informacja o rozstaniu przypieczętowana kilka miesięcy później rozwodem.