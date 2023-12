Dawid Podsiadło ogłasza siódmy stadionowy koncert na trasie! "Wątpię, że kiedykolwiek w moim życiu, czekał mnie będzie taki miesiąc, jak czerwiec 2024"

– Idzie ten koniec roku. Jestem już w świątecznym nastroju, myślę sobie o wszystkim, co się działo i dzieje. Jakieś takie wiecie, podsumowania. 10 lat już jesteśmy razem – mówi Dawid Podsiadło. – Co będzie dalej, ciężko powiedzieć. Natomiast przeżyliśmy razem bardzo wiele szalonych rzeczy, z roku na rok, mam wrażenie, że skala tych rzeczy tylko rosła. Trudno więc nie mieć wrażenia, że limit szczęścia i pomyślności w jakimś sensie dociera do swojej granicy. Ale absolutnie nie zamierzamy zwalniać tempa i wątpię, że kiedykolwiek w moim życiu, czekał mnie będzie taki miesiąc, jak czerwiec 2024 – dodaje.