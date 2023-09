Dawid Podsiadło zachęca do udziału w wyborach. Udzielił fanom konkretnej rady

Nic dziwnego więc, że my, wyborcy, im bliżej newralgicznego momentu wyborów, czujemy, że funkcjonujemy we wzrastającym szumie informacyjnym. Trudno się dziwić zagubieniu, ale za to już trudno nie dziwić - braku chęci udziału w wyborach. Bez względu na poglądy, sympatie czy antypatie, powinien przystąpić do nich w ramach patriotycznego obowiązku każdy upoważniony obywatel.