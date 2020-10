Dawid Woliński pozuje nago na Instagramie. Internauci pod wrażeniem

Dawid Woliński należy do grona celebrytów, którzy uwielbiają komunikować się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Projektant udostępnia wiele postów na swoim instagramowym profilu. Często pokazuje odważne zdjęcia. I można sądzić, że fani już do tego przywykli. Jednak okazuje się, że Dawid Woliński wciąż potrafi zaskoczyć .

Nagi Dawid Woliński na Instagramie. Jak zareagowali internauci?

We wczorajszym odcinku "Top Model" uczestnicy musieli zmierzyć się z nagą sesją. Wszystkie osoby, które biorą udział w programie, podeszły do tego wyzwania bardzo profesjonalnie. Za aparatem stanął Marcin Tyszka. To właśnie do tego nawiązał Dawid Woliński w swoim najnowszym poście.