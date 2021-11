Dean Winters od 12 lat jest w ciągłym bólu. To wtedy przeszedł kilka amputacji

Wszystko przez to, co stało się w 2009 r. W czerwcu Winters przeszedł infekcję bakteryjną. Była na tyle poważna, że jego serce stanęło na ponad dwie minuty. Był wówczas w karetce pogotowia, wieziono go do szpitala. Ratownicy medyczni go "ożywili", ale infekcja sprawiła, że przeszedł gangrenę. Efekt to amputacja palców od stóp i kciuka.