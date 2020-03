Debi Mazar ma koronawirusa. Symptomy pojawiły się miesiąc temu

Debi Mazar to 56-letnia aktorka znana z takich produkcji jak " Chłopcy z ferajny ", "Ekipa", "Prawnicy z miasta aniołów", a ostatnio grała w serialach "Younger" i " Power ". Oprócz tego jest żoną i matką dwójki nastolatków, z którymi przebywa właśnie w domowej kwarantannie. Mazar opisała na swoim profilu na Instagramie, jak dowiedziała się o zarażeniu koronawirusem .

Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu od wysokiej gorączki , opuchniętego gardła , bólu mięśni i głowy. Dzwoniło jej w uszach i miała suchy kaszel. Myślała, że to zwykła grypa , ale 15 marca obudziła się z 40-stopniową gorączką i nasilonymi symptomami. Zadzwoniła do znajomego lekarza i poprosiła o przeprowadzenie testu na koronawirusa. Wtedy usłyszała, że nie spełnia kryteriów, bo w ostatnim czasie nie była za granicą i nie miała kontaktu z osobą o stwierdzonym zarażeniu.

"To dziwne kryteria, bo jako mieszkanka Nowego Jorku cały czas jeździłam metrem, chodziłam do teatru, robiłam zakupy, chodziłam do apteki, fryzjera" – pisała Mazar. "Byłam po prostu mamą, która chciała przygotować dom, zrobić zapasy środków czyszczących, dodatkowego jedzenia itp.".