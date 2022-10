Def Leppard and Mötley Crüe ogłaszają "The World Tour" w wyniku ogromnego sukcesu trasy na stadionach w Ameryce Północnej

Biografia zespołu "The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band" stała się bestsellerem New York Timesa w 2001 roku i sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. Od tego czasu członkowie zespołu stali się autorami 4 innych bestsellerów New York Timesa. W 2019 roku Netflix udostępnił fabularny film biograficzny "The Dirt" na podstawie bestsellerowej książki. Produkcja stała się globalnym hitem zdobywając 94% pozytywnych wyników oglądalności w serwisie Rotten Tomatoes. W rezultacie Mötley Crüe zyskali nowe pokolenie fanów, tym samym jeszcze bardziej ugruntowując swój ikoniczny status, znaczenie i ponadczasowość twórczości.