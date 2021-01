Demi Lovato "tańczyła z diabłem". Pierwszy raz opowie o przedawkowaniu

W 2018 r. trafiła do szpitala z powodu przedawkowania leków przeciwbólowych. Ilość, jaką zażyła, mogła doprowadzić do zgonu. Na szczęście był to "tylko" dzwonek ostrzegawczy, po którym Lovato stanęła na nogi. Teraz gwiazda opowie o tym w nowym miniserialu dokumentalnym "Demi Lovato: Dancing with the Devil" ("Tańcząc z diabłem"), który nakręciła w ramach YouTube Originals.