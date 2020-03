Dennis Quaid ma narzeczoną młodszą o 40 lat. Robili zapasy na czas pandemii koronawirusa

Dennis Quaid jeszcze w grudniu 2018 r. pojawiał się publicznie z 32-letnią Santą Auziną . Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu, o czym przekonaliśmy się w maju 2019 r. Wtedy po raz pierwszy został publicznie przyłapany z 26-letnią studentką, Laurą Savoie. Niedługo potem para wyjechała wspólnie na najbardziej wysunięty na północ przylądek Oahu. To tam aktor wyjął wielki pierścionek i poprosił partnerkę o rękę. - Robiła nam wtedy selfie, a ja zapytałem: Wyjdziesz za mnie? Laura upadła z wrażenia - wyznał Quaid.

Nie wiadomo, kiedy zamierzają stanąć na ślubnym kobiercu. Ale ze względu na koronawirusa raczej nie będą to najbliższe miesiące. Jednak nawet bez ślubu Quaid i Savoie funkcjonują jak rodzina. Ostatnio widziano ich przed sklepem w Los Angeles, z którego wyjeżdżali z wózkami pełnymi zakupów. Narzeczona aktora miała na sobie lateksowe rękawiczki, oczywiście w obawie o zarażenie się koronawirusem.

Quaid, który na początku kwietnia skończy 66 lat, zdaje sobie sprawę, że nie każdy patrzy przychylnie na jego związek z o wiele młodszą kobietą. Ale do wszelkiej krytyki podchodzi z dystansem i nie bierze hejtu na poważnie.

- Wcale nas to nie rusza. Każdy patrzy z perspektywy własnego życia, więc nie mogę komentować tego, co ktoś czuje. Nie mogę się nawet na to złościć – mówił Quaid w "Guardianie". Aktor podkreślił przy okazji, że związki z młodymi kobietami nie wynikają u niego ze szczególnych preferencji.