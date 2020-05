Denzel Washington pomógł bezdomnemu w potrzebie. Piękny gest aktora

Po przybyciu wezwał odpowiednie służby, które szybko pojawiły się na miejscu. Tajemniczy mężczyzna był w szoku, dlatego Denzel Washington starał się w międzyczasie go uspokoić. Policjanci przesłuchali bezdomnego, a następnie puścili go wolno. Świadkowie twierdzą, że ranny miał nie rozpoznać znanego gwiazdora. Na szczęście my wiemy, kim on jest i dzięki temu możemy docenić jego wsparcie dla potrzebujących.