Nie żyje Derek Jones. Muzyk miał zaledwie 35 lat

Informację o śmierci muzyka podał jego kolega z zespołu Ronnie Radke na Twitterze. "Nigdy nie zapomnę, jak odebrałeś mnie z więzienia swoim starym vanem, by założyć Falling in Reverse. Twój duch już zawsze będzie przenikał muzykę, którą tworzę. Spoczywaj w pokoju Dereku Jonesie. Moje serce jest złamane".

Jones był jednym z założycieli Falling in Reverse. Zespół zadebiutował w 2011 r. albumem "The Drug in Me Is You". Ostatni album "Coming Home" wyszedł w 2017 r.