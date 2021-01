Dereszowska w kostiumie kąpielowym na rajskich wakacjach. Wybrała modny rejon

Anna Dereszowska jest kolejną gwiazdą, która postanowiła wnieść sporo słońca do swojej codzienności. Idąc śladem m.in. Natalii Kukulskiej, dziennikarki Joanny Racewicz, Iwony Pavlović, Rafała Zawieruchy oraz Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego, wyleciała na rajski Zanzibar. Nic dziwnego, że wszyscy wybrali akurat ten kierunek: egzotyczna wyspa kusi boskimi plażami, pewną pogodą i turkusową wodą, co jest skrajnym przeciwieństwem do szarej aury, jaka panuje obecnie w Polsce.