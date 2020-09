Robiła furorę w "Grze o tron". Zmarła dziś rano

Diana Rigg urodziła się 20 lipca 1938 r. w Doncaster, w hrabstwie South Yorkshire, w Wielkiej Brytanii. Jej ojciec Louis Rigg był inżynierem kolejowym, jej matka to Beryl Helliwell. Para miała jeszcze syna Hugh (ur. 1934), który został w przyszłości oficerem Królewskich Sił Lotniczych.

Dwa miesiące po narodzinach Diany, jej rodzina przeprowadziła się do Dżodhpur w północno-zachodnich Indiach. Dzieciństwo spędziła w indyjskiej miejscowości Bikaner, w stanie Radżastan, na pustyni Thar, gdzie jej ojciec pracował jako kolejarz. Gdy miała osiem lat, zaczęła chodzić do szkoły Fulneck Girl's School w Fulnek, w pobliżu Pudsey, w aglomeracji Leeds, czyli znów w Wielkiej Brytanii.

W latach 1959-64 występowała na scenie Royal Shakespeare Company. W kinie zadebiutowała w 1962 r. w komedii "Brat człowieka z Karaibów". Rok później pojawiła się gościnnie w serialu kryminalnym "Sentymentalny agent". Jednak przełomem w jej karierze okazała się inna serialowa rola. W latach 1965-68 wcieliła się w postać Emmy Peel w serialu kryminalnym "Rewolwer i melonik". Za tę rolę aktorka została dwukrotnie nominowana do nagrody Emmy. W 2000 r. wraz odtwórcami głównych ról otrzymała nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA).

Aktorka wielokrotnie zdobywała cenne nagrody. Za rolę Barbary Drummond w czarnej komedii Arthura Hillera "Szpital" (1971) zdobyła nominację do nagrody Złotego Globu, z kolei postać Helena Vesey w miniserialu BBC "Matczyna miłość" (1990) przyniosła jej nagrodę Brytyjskej Akademii Filmowej (BAFTA). Nagrodę Emmy dostała za rolę pani Danvers w telewizyjnym dramacie "Rebeka" ( 1997). W 2011 r. dołączyła do obsady kultowego serialu "Gra o tron", w którym wcieliła się w rolę lady Olenny Tyrell (otrzymała aż 6 nominacji do nagrody Emmy).