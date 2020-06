Była zupełnie naga. Nakryli ją robotnicy. Historia zakończyła się komicznie

Tom Quinn wydał właśnie książkę "Kensington Palace : An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle" , w której znalazły się rozmowy z osobami pracującymi na brytyjskim dworze.

- To było zaskakujące. Krąży tyle historii o Dianie, że wątpiłem, iż natrafię na coś, o czym już wszyscy nie słyszeli. Ale rozmawiając z różnymi ludźmi, dotarłem do cudownych rzeczy - mówi Quinn.

Niechciany trójkąt. Oto co Diana powiedziała Camilli na osobności

- Kochała opalanie. To były lata 90., nikt nie przejmował się rakiem skóry.

Lokaj, do którego dotarł Quinn dodał: "Może i byli zwykłymi robotnikami, ale też dżentelmenami".

