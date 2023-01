DiCaprio ma nową dziewczynę. Jej ojciec skomentował ich związek

Leonardo DiCaprio to od dawna jedna z największych gwiazd kina. Jest przy tym osobą, która na przestrzeni lat często wiązała się z dużo młodszymi kobietami, za co wielokrotnie go krytykowano. Co więcej, plotkuje się, że aktor nie wiąże się z kobietami, które skończyły 25 lat. Zresztą pod koniec sierpnia 2022 r. zakończył się jego związek z… 25-letnią Camilą Morrone. Takich sytuacji w przypadku jego poprzednich relacji było więcej.