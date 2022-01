Disco polo to obciach? Polacy w Zakopanem mówią jednoznacznie

Do Zakopanego ściągnęły prawdziwe tłumy - głównie fanów muzyki tanecznej i tych, którzy chcieli spędzić sylwestra pod chmurką i hucznie powitać nowy rok. TVP tradycyjnie zorganizowała tam Sylwestra Marzeń. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom publiczności, jak twierdził sam prezes TVP, zaprosiła całą plejadę gwiazd disco polo. Co na to bawiący się pod sceną? Czy disco polo to obciach czy muzyka do witania nowego roku? Odpowiedzi są jednoznaczne.