"Disney boi się procesu". Aktorka nie może doczekać się rozprawy

Za obejrzenie "Czarnej Wdowy" na Disney+ trzeba było zapłacić 29,99 dol. (równowartość ok. trzech biletów do kina). I o ile Johansson miała w umowie zapis o udziale w zyskach ze sprzedaży biletów do kina, to na "wirtualnych" seansach nie zarobiła ani centa. W niedawnym oświadczeniu Disney wyznał, że "Czarna Wdowa" na Disney+ przyniosła firmie 125 mln dol.