"Dla mnie stał się cud" - Agata Młynarska opowiada o swojej przewlekłej chorobie

"Tak! Jest się z czego cieszyć!!! Efekty leczenia biologicznego astmy są spektakularne! Spirometria wzorowa, zero duszności i kaszlu – triumfowała. Kiedy właściwie na "ostatnim" oddechu dotarłam do Szpitala w Łodzi, nie wierzyłam, że 50 lat życia z astmą przejdzie do historii. Dla mnie stał się cud - dla lekarzy z oddziału pulmonologii i alergologii z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, był to normalny efekt dobrze dobranego leczenia" – pisała do fanów na Instagramie.