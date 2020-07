WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony Dywan Dzieci gwiazd Love Story Sexy Wideonews #gwiazdy Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne michał urbaniak + 2 muzeum powstania warszawskiegoagora sa 1 godzinę temu Dlaczego Muzeum Powstania Warszawskiego i Agora usunęły z rynku album Michała Urbaniaka poświęcony walczącej Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego, jako wydawca i Agora, jako dystrybutor, usunęły z rynku płytę znanego jazzmana Michała Urbaniaka ”From Warsaw with Love”. Muzyk zapowiada, że płytę będzie sprzedawał w Polsce jako import z USA, a wydawcę pozwie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Michał Urbaniak, znany też jako Urbanator (East News) Płyta słynnego polskiego skrzypka i saksofonisty Michała Urbaniaka poświęcona powstaniu warszawskiemu, ”From Warsaw with Love” ukazała się na polskim rynku 26 lipca 2019 roku w ramach obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wydawnictwo Agora tak reklamowało płytę: „For Warsaw with Love” to 12 utworów obejmujących bliskie Michałowi Urbaniakowi gatunki muzyczne – jazz, blues oraz hip-hop. Na płycie usłyszeć można wielu wybitnych muzyków, m.in. pianistę Herbiego Hancocka, basistę Marcusa Millera, gitarzystę Davida Gilmore’a, trębacza Michaela Patchesa Stewarta oraz perkusistę Lenny’ego White’a”. Na albumie znalazły się kompozycje autora, a także jego interpretacje utworów Theloniousa Monka, Billa Evansa i Milesa Davisa. Jest także utwór ”Red Bus to Freedom”, czyli jazzowa wariacja na temat piosenki ”Czerwony autobus” Władysława Szpilmana z fragmentami oryginału. Album „For Warsaw with Love” był dostępny w sprzedaży w stacjonarnych i internetowych sklepach muzycznych w Polsce. Jednak zniknął z rynku kilka tygodni po premierze. Został wycofany przez dystrybutora, czyli Agorę, m.in. z sieci Empik oraz z serwisów streamingowych, takich jak Spotify. Urbaniak przez blisko rok milczał w sprawie, sądząc, że dogada się w wydawcą płyty, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednak w końcu, wraz z prawnikami, zdecydował się skierować sprawę do sądu i poinformować o niej media. Muzyk zapowiada, że płyta – po blisko roku nieobecności - wróci na rynek polski, ale jako import z USA. Urbaniak: biurokracja i niekompetencja W rozmowie z WP Michał Urbaniak powiedział, że nagranie tej płyty było dla niego bardzo ważne. - 1 sierpnia 1944 to dla mnie ważna data. Dzień przed powstaniem mama wywiozła mnie z Warszawy do Łodzi i może tylko dzięki temu żyję. Ale później mama zawsze opowiadała mi o Warszawie i o powstaniu. To bardzo ważna część mojego życiorysu. Dlatego przed nagraniem płyty wszyscy amerykańscy artyści dostali ode mnie list w którym wyjaśniałem im dlaczego nagrywam tę płytę poświęconą powstaniu. Urbaniak mówi, że kontrakt między nim a wydawcą albumu, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, negocjował dwa lata. - Potem pojechałem do Nowego Jorku, nagrywać płytę ze składem all-star, czyli z gwiazdami jazzu. Zobowiązałem się do wielkich gwiazd, jak Herbie Hancock i je dostarczyłem. Nie udało mi się, co prawda, ściągnąć wszystkich, więc czasem podmienialiśmy. Urbaniak mówi, że zgoda na podmianę muzyków odbywała się za wiedzą Muzeum. - Czasem na ich zgodę czekałem 14 dni. Wszystko się opóźniało, ale płyta została nagrana na czas. Nie wiem, dlaczego było przy tym tak dużo biurokracji, która zajęła więcej niż nagrywanie i miksowanie. W Muzeum zmieniały się osoby pracujące ze mną nad tym projektem. Były niefachowe, niekompetentne, nie rozumiały, co to jest prawo autorskie. Przygotowywały buble prawne. Kogo na płycie zabrakło? - Miała być wokalistka Chaka Khan, ale się rozchorowała. Zaproponowałem więc w jej miejsce Erykę Badu. Na odpowiedź z Muzeum, czy się na to zgadzają, czekałem 14 dni. W tym czasie Erykah Badu poleciała do Chin. No i koniec. Miał być też George Benson, mój przyjaciel od 1965 roku, ale nie udało się. Agora SA To nie koniec. Urbaniak mówi, że odmówiono mu także zagrania koncertu promocyjnego na terenie Muzeum z okazji 75. rocznicy powstania warszawskiego. - To była umowa ustna między mną a Muzeum, że taki koncert zagram - wyjaśnia jazzman. - Miałem tam zagrać z zespołem Miles Electric Band, prowadzonym przez siostrzeńca Daviesa, Vince’a WiIlburne’a. Ale Muzeum powiedziało mi, że nie są zainteresowani promowaniem Milesa Daviesa – mówi Urbaniak. Żali się też, że nie dostał też ani jednego egzemplarza autorskiego swojej płyty od Muzeum. - Kupiłem kilka egzemplarzy po cenie hurtowej od Agory - mówi muzyk. Urbaniak dodaje, że wynajął adwokatów, bo Muzeum nie wykonało wobec niego zobowiązań finansowych wynikających z kontraktu. Nie chce podać o jaką sumę chodzi. - Po naszym upomnieniu, że kontrakt nie został wypełniony, Muzeum Powstania Warszawskiego wycofało nagle płytę z rynku – mówi Urbaniak. - Dostałem list z Agory, od dystrybutora, w którym ze smutkiem informowali, że ściągają płytę ze sklepów i cyfrówek [serwisy streamingowe – red]. Dowiedziałem się, że do czasu wyjaśnienia zagadnień prawnych płyta zostaje tymczasowo wycofana. Czekam do dziś. Czy ktoś wyjaśnił Urbaniakowi, o co chodziło z tymi zagadnieniami prawnymi? - Widziałem się z dyrektorem Muzeum, Janem Ołdakowskim. Powiedział mi oględnie, że zdaniem jego prawników w kontrakcie są jakieś nieścisłości prawne. Agora nie opowiada WP próbowała dowiedzieć się w Wydawnictwie Agora, co takiego się stało, że płyta została wycofana z rynku. Małgorzata Skowrońska z Wydawnictwa Agora poprosiła nas o wysłanie pytań mailem do niej oraz do biura prasowego Agora SA. Zapytaliśmy w poniedziałek, 20 lipca, dlaczego Agora usunęła płytę z rynku, ile płyta czasu była w sprzedaży od dnia premiery, ile dystrybutor stracił na jej wycofaniu i czy Agora próbowała negocjować w tej sprawie z wydawcą, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednak ani Skowrońska, ani nikt z Agory nie odpowiedział na nasze pytania do momentu publikacji tego artykułu. Kilka dni byliśmy jedynie zwodzeni, że odpowiedzi lada chwila przyjdą. Nieoficjalnie pracownica Agory powiedziała nam, że ”płyta została wycofana, bo towar był wadliwy prawnie”. Ołdakowski: są pewne ważne szczegóły Podobnie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapytaliśmy mailem dlaczego płyta została wycofana z rynku, czy to prawda, że Muzeum ma zaległości finansowe wobec Urbaniaka i czy prawdą jest, że odmówiono mu promocji płyty na koncercie w Muzeum. Rzecznik instytucji, Anna Kotonowicz, tak samo jak Małgorzata Skorowńska z Agory, przez kilka dni zwodziła WP, że szuka odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi się nie doczekaliśmy. Udało nam się za to dodzwonić do Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Powiedział on WP: - Nie jesteśmy organizacją autodestrukcyjną, która wydaje coś, żeby potem ściągnąć to z rynku. Chcielibyśmy, żeby płyta była w obrocie. Michał Urbaniak jest świetnym artystą. Szkoda płyty, bo wyszła fajnie, jesteśmy z niej dumni i chcielibyśmy znów ją sprzedawać. Ale nie możemy. Dlaczego? - W tej formie, w której płyta była nagrana, nie mogliśmy jej dystrybuować. Chodzi o kwestię praw autorskich. Sprawa jest w toku. Wyjaśnimy ją dla dobra płyty. Poprosiliśmy dyrektora Ołdakowskiego, żeby powiedział WP, czyje konkretnie prawa autorskie miałby być złamane? Czy chodzi o spadkobierców Władysława Szpilmana czy może któregoś z muzyków amerykańskich (Miles Davies, Thelonius Monk)? Czy chodzi o bezprawne wykorzystanie jakichś sampli? Ołdakowski odpowiedział, że nie może wdawać się w szczegóły. – Sprawę mamy dociągniętą do takiej sytuacji, że wszystko już wiadomo. Są ważne szczegóły, które z punku widzenia dystrybutora są kluczowe, bo nie pozwalają tą płytą obracać na rynku polskim, jak i międzynarodowym, gdzie prawa autorskie są bardzo rygorystycznie przestrzegane. Zapytaliśmy też o koncert promocyjny, który się nie odbył. Ołdakowski: - Byliśmy z Urbaniakiem umówieni, że zagrają gwiazdy z płyty. Okazało się, że nie mogą zagrać. Zdecydowały ich kalendarze. Ten koncert nie miał sensu bez większości tych gwiazd. East News Urbaniak: wrócimy do Polski przez Nowy Jork Wracamy do Michała Urbaniaka. Pytamy go, czy mógł podczas nagrywania płyty naruszyć czyjeś prawa autorskie? Urbaniak: - Przysięgam na zdrowie moich dzieci, że wszystko jest 100 procent w porządku. Oni mi mówią, że są jakieś nieścisłości, ale to nieprawda. Nie wiem, o co im chodzi. Na wszystko są zgody. Na każdego muzyka mamy umowy. Dotrzymaliśmy terminów. Wszystko działo się według procedur kontraktowych. Urbaniak mówi, że utwór ”Red Bus to Freedom”, oparty na muzyce Władysława Szpilmana, nagrał w dwóch wersjach. – Pierwszą wersję wrzuciłem na moją stronę, a druga znajduje się na płycie. Pierwsza wersja ukazała się parę miesięcy przed tą z płyty. Ale ja im to powiedziałem i oni to wiedzieli. Była dyskusja i oni to uznali. Co dalej? - Oni mówią, że są nieścisłości prawne, a ja mówię, że nie ma. Niech sąd to rozstrzygnie. Ja mam adwokata w tutaj i w Nowym Jorku. Mamy wszystkie dokumenty. Jesteśmy 100 procent pewni, że wszystko jest ok. Żądamy wypełnienia kontraktu. Urbaniak mówi WP, że do dziś nie wie, o co w sprawie chodzi. - Nie rozumiem tych wszystkich akcji z tamtej strony. To dla mnie duża zagadka. Zaraz po wydaniu płyty prosili mnie, żebym podpisał im 50 płyt dla ich bogatych sponsorów, takich jak PGNiG. Nie rozumiałem, dlaczego nie mogą wypełnić kontraktu, skoro mają pieniądze od sponsorów. Ale te płyty im podpisałem. - Słyszałem też głosy od znajomych, że może chodzi o moje antyrządowe wpisy na FB, mój niewyparzony język, ale nie traktuję tych sugestii poważnie – mówi muzyk. Jak odniesie się do zarzutu, że nie załatwił gwiazd z płyty na obiecany koncert promocyjny w Muzeum? - Po pierwsze, pięciu muzyków z płyty "From Warsaw with Love" "gra też w zespole Miles Electric Band. Po drugie, gdyby nie biurokracja i opieszałość ze strony Muzeum, byłoby tych gwiazd więcej. Jazzman twierdzi, że ma teraz zamiar wydać płytę ”From Warsaw with Love” w USA. - Płyta wyjdzie w USA i będzie importowana do Polski. Wyda ją w Nowym Jorku moja wytwórnia UBX Records, bo mamy prawa na Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że we wrześniu znów będzie do kupienia w sklepach w Polsce. Urbaniak zapowiada, że będzie wrzucał utwory z płyty na platformy cyfrowe. - Utwór po utworze wszystkie ukażą się w serwisie Spotify. Już wrzuciliśmy dwa: ”Red Bus to Freedom” i ”Evereything’s Changed”. 