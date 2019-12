Dlaczego Sławomir zrezygnował z Sylwestra w Dwójką

Sławomir, autor szlagieru ”Miłość w Zakopanem”, wystąpi w tym roku tylko w czasie Sylwestra z Polsatem w Chorzowie. Dlaczego nie poleci, jak w zeszłym roku, helikopterem na Sylwestra z Dwójką?

Jak odpowiedziała WP żona artysty, Magdalena Kajrowicz, znana jako Kajra, Sławomir dostał w tym roku także propozycję dwóch występów: na Sylwestrze z Polsatem na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz od TVP na Sylwestrze z Dwójką w Zakopanem. Były też propozycje z dużych miast by zagrać u nich w wieczór sylwestrowy.

Dlaczego Sławomira nie będzie na tym drugim, skoro rok temu potrafił przelecieć helikopterem z jednej imprezy na drugą?

Magdalena Kajrowicz: - Zdecydowaliśmy, że zagramy jednego sylwestra. To jest olbrzymie logistyczne wyzwanie, dużo niezależnych pogodowych czynników i duży stres. Wszystko w dwóch telewizjach jest na żywo. Nie możesz się spóźnić! My na scenie jesteśmy z zespołem w 9 osób plus cały backline. Śpiewamy na żywo - do tego dochodzą próby dźwiękowe i kamerowe. Musisz opanować bilokację, naprawdę mieć dużo szczęścia, by temu podołać i dać świetne show. Nie ma miejsca na błąd. Udowodniliśmy, że się da i nie mamy potrzeby tego powtarzać. Teraz niech ktoś inny pójdzie w nasze ślady i wywinie taki numer. Czekamy!

Kajra mówi, że Polsat zgłosił się do nich jaki pierwszy: - Było już za późno, gdy zgłosiła się TVP. My bardzo szybko jesteśmy bukowani, do nas naprawdę trzeba dzwonić z dużym wyprzedzeniem.

Czy Sławomira jest teraz w mediach mniej? Być może wypiera go Zenek Martyniuk i inne gwiazdy disco polo, lansowane przez TVP Jacka Kurskiego?

Kajra: - My nie gramy disco polo, przekonał się o tym każdy, kto ma nasz album lub był na naszym koncercie. Estrada jest pojemna, jest miejsce, dla każdego. „Miłość w Zakopanem” ma na Youtubie ponad dwa miliony wyświetleń miesięcznie. Inne piosenki też sobie świetnie radzą. Nie odnosimy wrażenia, że jest mniej. Cieszymy się, że zrobiło się w mediach ciszej i spokojniej. Potrzebujemy czasu, by zamknąć się w studio i pracować nad nowym materiałem, ale nawał pracy jak dotąd nam na to nie pozwolił. W styczniu mamy tradycyjny urlop, ale od lutego ruszamy z nowymi produkcjami i koncertami. Na brak propozycji nie narzekamy.

Weselny pyton czeka

Sławomir czeka wciąż na milion subskrypcji na swoim kanale YouTube. Na razie jest ich 809 tysięcy. A gdy będzie ich milion, to co się wydarzy?

Kajra:- Mamy bardzo dobrą piosenkę ”Weselny pyton”. Teledysk jest gotowy, ale czeka na milion subskrypcji. Będzie on podziękowaniem dla naszych fanów, którzy są z nami od początku. Zagrały w nim wielkie gwiazdy ze świata estradowego. Parę osób go widziało. Usłyszeliśmy, że mamy siostrzyczkę „Miłości w Zakopanem”.

Czy będzie w 2020 roku nowy materiał?

– Bardzo byśmy chcieli, ale gramy tyle koncertów, że nie mamy czasu wejść do studia. Jak grasz prawie codziennie koncert, to nie jesteś w stanie napisać nic nowego. Chcielibyśmy więc dać sobie w 2020 roku czas na nowy materiał.