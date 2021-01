Do lekarza musiała płynąć łódką. To ze względu na ciążę Agnieszka Włodarczyk wróciła do Polski

Zaledwie kilka dni temu aktorka wróciła do Polsk i. Od połowy listopada przebywała z ukochanym triathlonistą w Indonezji. To tam Agnieszka Włodarczyk świętowała swoje 40. urodziny i odpoczywała od zimnej, szarej polskiej rzeczywistości. Dopiero teraz okazało się, że dzięki długim, zagranicznym wakacjom gwiazda uniknęła zbytniego zainteresowania mediów i w spokoju mogła cieszyć się początkami ciąży.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

Jednak to, co widać na obrazku, nie zawsze jest w istocie tak idealne. Aktorka zwierzyła się na Insta Story, że brakowało jej typowo polskich, ciążowych zachcianek jedzeniowych oraz łatwego dostępu do lekarza. Zapewne to właśnie z powodu opieki zdrowotnej Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się dla dobra siebie i dziecka wrócić do ojczyzny.

"Jak będę mieć chwilę, to opowiem wam o tęsknocie za ogórkami kiszonymi na wyspie Gili, które ciężko było dostać i o mojej wizycie u lekarza na Lombok. Myślę, że taką wizytę zapamiętam do końca życia, dlatego że tutaj już nigdy nie przytrafi mi się przygoda pt: chcę jechać do lekarza, no to najpierw muszę wsiąść na łódkę, a później dojechać taksówką jakieś 2 godziny do szpitala. Było zupełnie inaczej niż w Polsce" - wyjaśniła.