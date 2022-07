Doda będzie reprezentować Polskę. Wbiła szpilę Kurskiemu i TVP

Przypomnijmy, że OGAE Song Contest 2022 to konkurs piosenki organizowany przez fankluby Eurowizji z całego świata. Odbywa się od 1986 r. i wyłania najlepsze piosenki Europy. Polska dołączyła do niego w 1998 r. i był to debiut iście spektakularny, bo reprezentująca nasz kraj Natalia Kukulska triumfowała z piosenką "Im więcej ciebie tym mniej". W 2021 r. zwycięzcą została australijska wokalistka Tones and I z utworem "Fly Away".