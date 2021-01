Doda bez makijażu. "To najlepszy kosmetyk dla cery"

Kilka lat temu Doda przeszła metamorfozę. Porzuciła kiczowate stylizacje, różowe sukienki, sztuczną opaleniznę i tipsy. Wyszło jej to zdecydowanie na dobre. Gwiazda dba o sylwetkę i na wybiegach prezentuje się naprawdę świetnie. Teraz pokazała swoją codzienną, zwyczajną stylizację. Dodała, że od lat nie maluje się na co dzień.

"Nie maluję się w ogóle od paru lat na co dzień, wiem, że większość z was mi nadal nie wierzy, ale może te 'sexowne' zdjęcia papparazzi to potwierdzą. Btw, cały czas uważam, że brak make-upu to najlepszy kosmetyk dla cery".

Ale część zwraca uwagę na to, że Doda korzysta z medycyny estetycznej oraz ma permanentny makijaż: "No tak, ale masz zrobione usta, brwi i rzęsy. Fakt, wtedy można się nie malować", "Z całym szacunkiem, gdybym mogła regularnie chodzić na zabiegi kosmetyczne i medyczne, miała powiększone usta i brwi laminowane itp., to także bym się nie malowała. Droga Dodo, uwielbiam cię, ale obydwie wiemy że nie wszystkie kobiety mogą sobie pozwolić chociażby na zabiegi kosmetyczne na twarz, więc doraźnie maskują niedoskonałości", "Jak się już wszystko przerobiło, powiększyło, wybieliło, doczepiło i namalowało permanentnie, to po co się malować".