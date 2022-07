Skandal obyczajowy nie słabnie. Doda bez litości

- Jestem po stronie tego dzieciaka (syna Sebastiana i Maffashion - przyp. red.). Robicie mu traumę i rozp...dol. To dziecko pójdzie za jakiś czas do szkoły, wyjdzie do rówieśników, a w internecie nic nie ginie. To jest koszmar, ono będzie mieć złamaną psychikę - stwierdziła kategorycznie Doda w rozmowie z Plejadą.