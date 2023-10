Doda dała w Warszawie dwa koncerty. Nie obyło się bez wpadki

Przez miesiąc widzowie mogli śledzić przygotowania Dody do jej najnowszej trasy w programie "Doda. Dream Show", chociaż niektórzy narzekali, że muzyka jest w nim wątkiem całkowicie pobocznym. Odczuwali przesyt opowieściami z życia prywatnego, które piosenkarka wałkowała już przy innych okazjach. 7 i 8 października dostali wreszcie to, na co od początku czekali, czyli prawdziwą ucztę dla oczu i uszu.