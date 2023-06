Doda drży o ukochanego podczas jego wypraw. "To nie jest na moje nerwy"

- Myślę o nim zawsze, nawet jak jest w domu. Na tym chyba polega zupełne oddanie i szczere uczucie - powiedziała nam Doda. - Jak podchodził do pierwszego wodospadu, to nie mieliśmy kontaktu. Wiadomo, że nie będzie siedział na telefonie, zjeżdżając liną w mokrym wodospadzie. Wtedy na dwa dni straciliśmy kontakt i to nie jest przyjemne dla osoby, która jest na drugim końcu świata i ma inną strefę czasową. To nie jest na moje nerwy! Ja się nie nadaję do takich rozrywek - wyznała z właściwą dla siebie szczerością.