Doda i Emil S. SKAZANI ws. rzekomego zastraszania Emila Haidara. Menadżerka gwiazdy komentuje: "Uzasadnienie sądu nic nie wyjaśniło"

W listopadzie 2017 roku Doda została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury, gdzie złożyła zeznania dotyczące rzekomych gróźb stosowanych wobec jej byłego partnera, Emila Haidara. Zdaniem mężczyzny piosenkarka razem ze swoim ówczesnym narzeczonym, Emilem S. miała wyręczyć się gangsterami, którzy próbowali go zmusić do wycofania wszystkich oskarżeń wobec Doroty Rabczewskiej.