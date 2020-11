Doda i Emil Stępień nie są razem? Na Instagramie Dody już dawno go nie ma

Doda ma za sobą nieudane małżeństwo z Radkiem Majdanem. Według doniesień informatorów Wirtualnej Polski związek z Emilem Stępniem to także przeszłość. Plotkuje się, że piosenkarka spotyka się, i to od dobrych kilku miesięcy, z jasnowłosym przystojniakiem o imieniu Max. Na instagramowym profilu mężczyzny pojawiły się zmysłowe fotki z Dodą, a na jej... fotki z sesji zdjęciowych i ani słowa o życiu prywatnym. Z jednej strony to nic dziwnego - gwiazda lubi ukrywać swoje związki. Z drugiej strony - gdy Doda wiodła szczęśliwe życie żony Emila, często publikowała zdjęcia i filmiki z mężem. Ale to skończyło się już jakiś czas temu. Nowego przystojniaka w mediach społecznościowych piosenkarki nie ma.