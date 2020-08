Doda i Emil Stępień ukrywają majątek? Oddali firmę kobiecie poszukiwanej przez prokuraturę

Gdy w 2016 r. Doda poznała Emila Stępnia , postanowiła związać z nim nie tylko życie prywatne, ale i zawodowe. Od 2018 r. kiedy to stali się małżeństwem, wspólnie zarządzali spółką Ent One Investments produkującą filmy. Ich pierwszym wspólnym dziełem był " Pitbull . Ostatni pies" Władysława Pasikowskiego.

Mimo że produkcja okazała się kasowym hitem, osoby, które zainwestowały w jego powstanie, oskarżyły Dodę i Emila Stępnia o niewypłacenie należnych im pieniędzy. Do sprawy wkroczył komornik, ale ma on problem ze zlokalizowaniem majątku małżeństwa. Nie przeszkadza to producentom kręcić kolejny film "Dziewczyny z Dubaju".