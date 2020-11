Doda i transerfing rzeczywistości. Uczy się "balansować na fali szczęścia"

Doda od kilku dni wygrzewa się na tureckiej plaży, gdzie między kolejnymi sesjami w skąpych kostiumach znajduje czas na lekturę. Gwiazda szczyci się przynależnością do Mensy, jednocześnie chętnie udostępnia materiały związane z teoriami spiskowymi. Książka, którą zabrała na wakacje, także "otwiera oczy".

Kontrowersyjna, wulgarna, krzykliwa, wyzywająca – z takim wizerunkiem Doda przebiła się do show-biznesu i zadomowiła w nim na dobre. Śpiewając w Virgin, biorąc udział w "Barze", czy opowiadając o sprawach łóżkowych z Radkiem Majdanem, Doda konsekwentnie robiła wszystko, by było o niej głośno. Dopięła swego, choć przez taki styl działania wielu widziało w niej stereotypową blondynkę. Z drugiej strony, krążyły pogłoski o jej wysokim ilorazie inteligencji, który został potwierdzony przez Mensę.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Doda pokazała oprawiony certyfikat przyznany jej w 2008 r. przez największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Dorota Rabczewska ma 156 IQ, czym może się pochwalić zaledwie 1 proc. populacji.

Z tak wysokim ilorazem inteligencji Doda idzie pod prąd, czerpiąc wiedzę na temat bieżących wydarzeń z wątpliwych źródeł. Śledząc jej wpisy w mediach społecznościowych i słuchając niektórych wywiadów, można dojść do wniosku, że gwiazda uznaje za prawdę to, co większość nazywa teoriami spiskowymi. Widać to chociażby po jej stosunku do pandemii koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. nawoływała do niewychodzenia z domu i ostro krytykowała tych, którzy nie stosują się do zaleceń. Ale jakiś czas później chętnie udostępniała film "Plandemia", którego tytuł mówi sam za siebie.

Na jej Instagramie można też znaleźć odnośniki do takich pseudodokumentów jak "Fałszywa pandemia" czy "Upadek kabały", zawierające tezy powtarzane przez QAnon. Nieznanego człowieka lub grupy osób, która rzekomo ma dostęp do silnie strzeżonych tajemnic państwowych USA i rozpowszechnia je w sieci od 2017 r. Niektórzy "wyznawcy" QAnon twierdzą, że John F. Kennedy Jr. , syn JFK, upozorował swoją śmierć w 1999 r., by potajemnie doradzać Donaldowi Trumpowi. Angela Merkel jest wnuczką Adolfa Hitlera, Tom Hanks jest pedofilem, a całym światem rządzi tajna organizacja przestępcza.

Doda polecała wywiady z Judy Mikovits, skompromitowaną badaczką, która próbowała dowieść, że Zespół Chronicznego Zmęczenia (CFS) jest wywoływany przez wirus XMRV. A o nadchodzącej pandemii Doda wiedziała już w styczniu, bo "dostała cynk od Madonny".

A teraz wygrzewa się na tureckiej plaży i studiuje rewelacje Vadima Zelanda. Autora cyklu pt. "Transerfing rzeczywistości". Doda pokazała na InstaStories, że zabrała na urlop czwarty tom – "Zarządzanie rzeczywistością", z którego dowiaduje się, w jaki sposób można kierować rzeczywistością, nie dokonując nadludzkich wysiłków.

Vadim Zeland to tajemnicza postać, który sam o sobie mówi "były fizyk kwantowy i technik komputerowy". Najprawdopodobniej urodził się w 1963 r. w Kaliningradzie, gdzie ukończył fizykę na tamtejszym uniwersytecie. O transerfingu rzeczywistości (ТРАНСЕРФИНГ РЕАЛЬНОСТИ) zaczął pisać w 2002 r.

W wywiadzie opublikowanym na stronie transerfing.pl Zeland wyjaśniał, że transerfing jest potrzebny, "aby nie czuć się elementem matrixa; aby w ogóle zachować zdolność odczuwania; aby mieć zdolność samodzielnego zarządzania swoim losem". W książce, którą czyta Doda, twierdził: "Człowiek nie wie o tym, że może się nie starać, a zwyczajnie otrzymywać to, czego pragnie. Brzmi to absolutnie nieprawdopodobnie, niemniej rzeczywiście tak jest".

Czym właściwie jest transerfing rzeczywistości? Autor podkreśla, że nie wymyślił tego pojęcia. "Spadło ono na mnie z tego samego miejsca, z którego wzięły się wszystkie pozostałe pojęcia i w ogóle cała treść tej książki" – pisał w "Zarządzaniu rzeczywistości". Gdzie indziej twierdził, że pierwszy kontakt z transerfingiem miał we śnie, w którym nawiedził go Nadzorca– strażnik starożytnej wiedzy.

"Znaczenie tego słowa można interpretować jak 'ślizg przez przestrzeń wariantów' lub 'transformacja potencjalnie możliwego wariantu w rzeczywistość', albo 'przejście przez linie życia'. Ale w sensie ogólnym, jeżeli uprawiasz Transerfing, to znaczy, że balansujesz na fali szczęścia" – pisał w książce czytanej przez Dodę.

W praktyce ma to oznaczać, że transerfing jest sposobem na "wybieranie swojego losu literalnie – tak jak wybiera się towar w supermarkecie. (…) Ostrzega, jak uciec przed wpływem działających w tym świecie sił, które chciałyby nas zniewolić".

Takie negatywne siły są w "filozofii" Zelanda powiązane z pojęciem wahadeł, czyli "niewidocznych, rzeczywistych struktur energoinformacyjnych w oceanie energii". Wahadła powstają, kiedy grupa ludzi zaczyna myśleć podobnie, co prowadzi do nakładania się na siebie "fal ich myśli". Tak twierdzi były naukowiec, który dowiedział się tego od strażnika starożytnej wiedzy we śnie.

"Struktury te zaczynają rozwijać się samodzielnie i podporządkowują ludzi swoim zasadom. Człowiek, który dostał się pod wpływ destrukcyjnego wahadła, traci wolność - staje się trybikiem w dużym mechanizmie" – ostrzega Zeland. I uczy, jak można uwolnić się od ich działania.

Transerferzy muszą koniecznie nauczyć się Frailingu. Ta "skuteczna technika kontaktów międzyludzkich" opiera się na założeniu, że rezygnując z zamiaru otrzymania, uzyskamy to, z czego zrezygnowaliśmy. "Twój zewnętrzny zamiar wykorzystuje wewnętrzny zamiar partnera, nie umniejszając jego interesów. W sumie otrzymujesz od człowieka to, czego nie mogłeś osiągnąć zwyczajnymi metodami wewnętrznego zamiaru. Kierując się tą zasadą, osiągniesz spektakularne efekty w kontaktach osobistych i zawodowych" – to jedna z myśli, którymi karmi się Doda na wakacjach w Turcji.

W sieci nie brakuje krytyków, ale i zwolenników transerfingu, którzy chwalą skuteczność metod propagowanych przez pioniera "psychologii kwantowej" (czyt. pseudonaukowego, ezoterycznego bełkotu). Książki Zelanda ukazują się od kilkunastu lat, były tłumaczone na wiele języków i miały osiągać milionowe nakłady (zwłaszcza w Rosji). Dlaczego właśnie teraz Doda sięgnęła po "Zarządzanie rzeczywistością"?

Potencjalną odpowiedź można znaleźć w wywiadzie Vadima Zelanda sprzed kilku lat, gdy mówił: "Plany systemu urzeczywistniają się drogą manipulacji uwagą zasadniczej masy ludzi. (…) Wymyśla się choroby, przed którymi wszyscy muszą natychmiast się zaszczepić, a problem raka, który z każdym rokiem jest coraz ważniejszy, usuwa się z pierwszego planu na peryferia świadomości społecznej". Brzmi jak woda na młyn zwolenników teorii spiskowych, koronasceptyków, antyszczepionkowców i innych głosicieli, że 5G wywołuje raka i kontroluje umysły. Jak pokazują różne protesty, a nawet bieżąca sprzedaż książek Zelanda w znanym serwisie aukcyjnym, nie tylko Doda chce poszerzać swoją wiedzę w tym kierunku.