Doda nagrała pikantne wideo. Nasmarowała się olejkiem w szczytnym celu

Doda postanowiła pomóc 18-letniej Julii Kuczale zebrać pieniądze na leczenie raka mózgu: - pamiętam, jak ja miałam 18 lat. Nagrywałam wtedy swoją pierwszą płytę i całe życie miałam przed sobą. Nie mogłam się doczekać tego, co mi los da – mówiła na nagraniu, w którym zachęcała do wsparcia zbiórki na siepomaga.pl .

Znaki ostrzegawcze raka mózgu

- Życie Julii jest wycenione na kosmiczną cenę [...]. To jest niewiarygodne, że można by za nią wyprodukować dwie naprawdę świetne filmowe produkcje w Polsce – kontynuowała Doda.

- Jeżeli dobijemy do kolejnego miliona, to ja osobiście wysmaruję się cała oliwką, założę najbardziej kuse szorty, jakie tylko mam, pójdę do publicznej siłowni i na oczach wszystkich zrobię najbardziej seksowny trening […] i umieszczę go tutaj.