Doda nie przebierała w słowach. Została wykorzystana

- Chciałam wam powiedzieć, że bardzow wkur... mnie fakt, że jakieś pseudo hodowle wykorzystują zdjęcia mojego psa i mój wizerunek, wprowadzając ludzi w błąd, że jest on stamtąd. Kochani, nie dajcie się na to nabrać, ponieważ to jest nieprawda. Obojętnie, jaką zobaczycie polską hodowlę, która się tym reklamuje, to nie wierzcie w to i od razu zgłaszajcie - powiedziała na Instastory, zadając kłam pogłoskom, jakoby miała mieć coś wspólnego z pseudo hodowlami.