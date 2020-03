Doda nie spędzi świąt wielkanocnych z rodziną. Wszystko przez koronawirusa

Doda słynie nie tylko z umiejętnego kreowania swojego wizerunku, ale także z zabierania głosu w ważnych społecznie tematach. Nigdy nie zważała na to, czy jest to dla niej opłacalne zawodowo. Teraz gwiazda po raz kolejny uświadamia fanów. Chodzi oczywiście o pandemię koronawirusa.

Na Insta Story Dody widzieliśmy już kilka apeli do obserwatorów o to, by nie wychodzili z domów. W tym celu piosenkarka zaprosiła nawet do rozmowy live Justynę Steczkowską, z którą niegdyś miała konflikt. Panie dały przykład ludziom na wykorzystanie czasu kwarantanny do zadbania o utracone kontakty, ale nie tylko.